Informe fotográfico | Los familiares de los escolares de Minab rinden homenaje en el cementerio de los mártires

Los familiares de los escolares martirizados en el ataque estadounidense-israelí contra la escuela Shajareh Tayyebeh de Minab se congregaron en el cementerio de los mártires, donde las fotografías captaron escenas de dolor, recuerdo y orgullo. La escuela Shajareh Tayyebeh fue atacada el 28 de febrero, primer día de los ataques estadounidense-israelíes contra Irán. Más de 165 personas fueron martirizadas en el ataque, entre ellas unos 120 niños.

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