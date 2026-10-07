Informe fotográfico | Cortes de electricidad y alteración de la actividad de los hospitales de Yemen
El corte de electricidad en Yemen ha dificultado la actividad de los hospitales y centros de salud. Esta situación se produce mientras, según el portavoz del Ministerio de Salud de Yemen, los ataques de Arabia Saudí han tenido como blanco zonas residenciales y hospitales, y el asedio impuesto a este país y el impedimento de la entrada de medicamentos y equipos médicos han agravado los problemas del sector sanitario.
7 octubre 2026 - 15:15
Código de noticia: 1874962
fuente: Abna24
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