Informe fotográfico | Cortes de electricidad y alteración de la actividad de los hospitales de Yemen

El corte de electricidad en Yemen ha dificultado la actividad de los hospitales y centros de salud. Esta situación se produce mientras, según el portavoz del Ministerio de Salud de Yemen, los ataques de Arabia Saudí han tenido como blanco zonas residenciales y hospitales, y el asedio impuesto a este país y el impedimento de la entrada de medicamentos y equipos médicos han agravado los problemas del sector sanitario.

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