Informe fotográfico | El Santuario de Al-Abás(P) mantiene la sagrada reja y apoya la preservación del santuario de Safi Safa al-Yamani en Nayaf

El Sagrado Santuario de Al-Abbas(P) ha llevado a cabo el mantenimiento y la limpieza rutinarios de la sagrada reja del santuario de Safi Safa al-Yamani en Náyaf. Entretanto, una delegación de ingeniería de la Secretaría General de los Sagrados Santuarios Shiíes visitó el lugar para examinar el avance del proyecto de reconstrucción y ampliación. Ambas iniciativas reflejan la cooperación continua para preservar el santuario, mejorar sus instalaciones y reforzar los servicios para los visitantes.

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