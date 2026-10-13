Informe fotográfico | Caracas y La Guaira se unen en solidaridad con Palestina con cometas, arte y cultura en el Día de Acción Global

En el marco del Día de Acción Global por Palestina, familias, movimientos sociales y colectivos culturales se congregaron el sábado 10 de octubre en Caracas y el domingo 11 de octubre en el Estado La Guaira, donde elevaron cometas (papagayos) con los colores de la bandera palestina para exigir el cese inmediato al fuego y el fin del sufrimiento de la infancia en la Franja de Gaza.

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