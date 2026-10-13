Informe fotográfico | Miles de personas se manifiestan en Seúl en solidaridad con Palestina

Miles de personas se congregaron el 11 de octubre en la estación de Jonggak, en Seúl, en el marco de una jornada internacional de solidaridad con Palestina, celebrada de forma simultánea en más de 60 países. Los participantes, de diversas nacionalidades, condenaron las acciones de Israel en Gaza, exigieron el fin de la violencia y de los desplazamientos forzados, y marcharon frente a las embajadas de Israel y de Estados Unidos. Los oradores subrayaron la solidaridad internacional, la autodeterminación palestina, los derechos humanos y el rechazo a la guerra y al militarismo.

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