Informe fotográfico | Caravana popular de Turquía de «Diyarbakır» a «Minab» en Qom

La caravana popular de ciclistas de Turquía, que recorre la ruta entre Diyarbakır y Minab con el propósito de transmitir un mensaje de paz, amistad y solidaridad entre los pueblos de Irán y Turquía, llegó al mediodía de hoy, miércoles (14 de octubre de 2026), a la ciudad de Qom. Tras recorrer parte de su itinerario de 24 días, los miembros de la caravana, durante su estancia en Qom, realizaron una peregrinación y se reunieron con los habitantes de esta ciudad.

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