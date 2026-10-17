Informe fotográfico | El luminoso Santuario de la Excelencia Zaynab (PB), coincidiendo con el natalicio de la Señora de la paciencia

Coincidiendo con el aniversario del bendito natalicio de la Excelencia Zaynab al-Kubra (PB), el sagrado santuario de dicha Excelencia en Damasco se convierte en el escenario donde resplandecen el amor y la devoción de los peregrinos y de los amantes de los Ahl al-Bayt (PB); el santuario de la Señora de Karbala, que con su posición espiritual acoge a peregrinos de distintos lugares para visitarlo y rendir homenaje a la Dama de los Banu Hashim.

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