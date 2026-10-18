Informe fotográfico | Colonos israelíes atacan los olivares palestinos en plena temporada de cosecha

El ataque de colonos israelíes contra palestinos en la zona de Abu Falah, en Cisjordania, coincidiendo con la temporada de recogida de la aceituna, estuvo acompañado del lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de militares israelíes y de la huida de los agricultores de entre los huertos. En el transcurso de estos incidentes, un hombre palestino fue también blanco de disparos de los militares, y socorristas locales le prestaron asistencia.

Código de noticia: 1879691 fuente: Abna24