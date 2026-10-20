Informe fotográfico | El esfuerzo colectivo de los palestinos para retirar los escombros en Gaza con herramientas rudimentarias

Ante la ausencia de maquinaria pesada y de un proceso eficaz de reconstrucción, Ahmed Murad, joven palestino, retira con martillo y pala, junto a un grupo de obreros, los escombros de su casa de tres plantas en el campo de Al Shati, en el oeste de la ciudad de Gaza. Tras 10 días de trabajo ininterrumpido, ha logrado sacar de entre los escombros el primer techo de hormigón del edificio, con el fin de habilitar un espacio donde pueda reunirse su familia, dispersa entre las tiendas de campaña de los desplazados.

Código de noticia: 1880563 fuente: Abna24