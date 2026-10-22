Informe fotográfico | El Santuario de los dos Imames al-Yawadain (PB) se viste de negro en duelo por el martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (PB)

El Santuario de los dos Imames al-Yawadain (PB) se ha vestido de negro en señal de duelo y en memoria del martirio de la bienamada hija del Profeta elegido (la paz sea con él y su familia). El Sagrado Santuario de al-Kazimiya se viste de negro en la conmemoración del martirio de la hija del Profeta.

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