Duelo de los peregrinos del Santuario Razaví y procesión de los servidores del Santuario del Imam Ali (PB) en Mashhad, durante los días de Fatimiyya

Coincidiendo con el aniversario del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), los peregrinos del Santuario Razaví se entregaron al duelo con invocaciones de intercesión y la celebración de procesiones de luto. En este marco, la procesión de luto de los servidores del Santuario de Amir al-Mu’minin, Imam Ali (la paz sea con él), en Náyaf al-Ashraf, mostró también un destello de la devoción de los amantes de los Ahl al-Bayt (PB) hacia la Dama de los Dos Mundos.

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