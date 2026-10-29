Informe fotográfico | Encuentro del ayatolá Maatuq con el secretario general de la Asamblea Mundial de Ahl al-Bayt (PB)

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahl al-Bayt (PB) – ABNA –, el ayatolá Sheij «Hussein al-Maatuq», miembro kuwaití del Consejo Supremo de la Asamblea Mundial de Ahl al-Bayt (PB), se reunió en la ciudad de Qom con el ayatolá «Reza Ramazani», secretario general de dicha asamblea. Durante el encuentro se examinaron las dimensiones y las repercusiones de las sentencias dictadas por los gobernantes de Kuwait contra los shiíes y los activistas religiosos de ese país. El Tribunal Penal de Kuwait dictó recientemente, sobre la base de acusaciones infundadas, la pena de muerte contra el ayatolá Maatuq.

Código de noticia: 1883973 fuente: Abna24