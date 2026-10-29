Informe fotográfico | La imagen de los ausentes en las calles de Nablus; exigencia de la liberación de los prisioneros palestinos

Las familias de varios prisioneros palestinos se concentraron en la ciudad de Nablus y, portando las fotografías de sus allegados encarcelados, exigieron su liberación y el fin de los malos tratos en las cárceles de Israel. La concentración tuvo lugar en coincidencia con las advertencias de los organismos de derechos humanos sobre la situación de los prisioneros palestinos.

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