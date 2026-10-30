Informe fotográfico | Las tiendas de los desplazados de Gaza se iluminan con turbinas eólicas artesanales

Varios palestinos de la Franja de Gaza han construido turbinas eólicas con los restos de sus casas destruidas para suministrar la electricidad que necesitan las tiendas de los desplazados. Esta iniciativa, surgida en medio de la escasez de energía eléctrica y la destrucción de las infraestructuras, ofrece una solución para proporcionar iluminación a las familias desplazadas.

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