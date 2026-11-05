Informe fotográfico |Conmemoración del 13 de Aban (4 de noviembre) – Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (PB)

La ceremonia en homenaje al Día del Estudiante y a la lucha contra la arrogancia global, con un discurso del hoyatoleslam Mostafa Rostami, presidente de la Oficina de Representación del Líder Supremo en las universidades, se celebró el miércoles (9 de noviembre de 2026) en el pórtico del Imam Jomeini (que Dios lo tenga en su gloria) del Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él).

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