La lluvia y el viento en la Franja de Gaza inundaron las tiendas de campaña donde se alojan los desplazados palestinos en Deir al-Balah, y pusieron de manifiesto una vez más los problemas derivados de las condiciones inadecuadas de alojamiento y de la escasez de recursos básicos entre las familias desplazadas.

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