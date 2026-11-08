Informe fotográfico | Lluvias otoñales e inundación de las tiendas de campaña de los desplazados palestinos en Gaza
La lluvia y el viento en la Franja de Gaza inundaron las tiendas de campaña donde se alojan los desplazados palestinos en Deir al-Balah, y pusieron de manifiesto una vez más los problemas derivados de las condiciones inadecuadas de alojamiento y de la escasez de recursos básicos entre las familias desplazadas.
8 noviembre 2026 - 20:21
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fuente: Abna24
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