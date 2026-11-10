Informe fotográfico | La vida de las niñas huérfanas a la sombra de la guerra y la ocupación israelí en el sur del Líbano
Mientras las regiones del sur del Líbano siguen sufriendo las consecuencias de la guerra y la presencia de las tropas israelíes, un orfanato en la ciudad de Tebnine es el refugio de niñas que han perdido a uno o a ambos progenitores o que, debido a la pobreza de sus familias, no pueden vivir junto a ellos.
10 noviembre 2026 - 17:02
Código de noticia: 1889092
fuente: Abna24
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