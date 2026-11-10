Mientras las regiones del sur del Líbano siguen sufriendo las consecuencias de la guerra y la presencia de las tropas israelíes, un orfanato en la ciudad de Tebnine es el refugio de niñas que han perdido a uno o a ambos progenitores o que, debido a la pobreza de sus familias, no pueden vivir junto a ellos.

Código de noticia: 1889092 fuente: Abna24