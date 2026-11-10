Los niños palestinos del campamento de desplazados de la zona de Al Mawasi, en Jan Yunis, asisten, una vez terminado el horario escolar, a clases de lengua árabe y de poesía. Estas clases se imparten en condiciones de grave escasez de material escolar y de recursos educativos, y sin disponer de bancos ni sillas.

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