Informe fotográfico | Duelo de las mujeres peregrinas no iraníes en el purificado Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (PB)
Coincidiendo con los días de luto por el martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), mujeres peregrinas no iraníes de habla árabe, con su presencia en el pórtico de Dar al-Rahma del purificado Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), participaron en la ceremonia de duelo y luto por la Dama de los Dos Mundos.
14 noviembre 2026 - 16:12
Código de noticia: 1890534
fuente: Abna24
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