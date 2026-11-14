Coincidiendo con los días de luto por el martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), mujeres peregrinas no iraníes de habla árabe, con su presencia en el pórtico de Dar al-Rahma del purificado Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), participaron en la ceremonia de duelo y luto por la Dama de los Dos Mundos.

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