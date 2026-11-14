La ceremonia de Laleh Gardani, el duelo y el cortejo fúnebre simbólico del féretro de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) fueron llevados a cabo por los servidores del Astan Ahmadi y Mohammadi, coincidiendo con la Noche de los Desamparados del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), con la presencia de peregrinos y residentes, en la tarde-noche del viernes (13 de noviembre de 2026) en el purificado Santuario de Shah Cheragh (la paz sea con él).

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