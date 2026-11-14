Coincidiendo con el aniversario del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), una multitud de peregrinos y dolientes se congregó en el purificado Santuario de Amir al-Mu’minin, Imam Ali (la paz sea con él) y, con el cortejo fúnebre simbólico del féretro de la Dama de los Dos Mundos en el purificado patio del Santuario de Amir al-Mu’minin, Imam Ali (la paz sea con él), presentó sus condolencias ante Amir al-Mu’minin (la paz sea con él).

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