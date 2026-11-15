Coincidiendo con el aniversario del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), el sagrado Santuario de Abu al-Fadl al-Abbas (la paz sea con él), en Kerbala al-Mu’alla, acogió a peregrinos y dolientes que, con su presencia en este venerado umbral, se entregaron al duelo y expresaron su devoción en el luto por la Dama de los dos mundos.

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