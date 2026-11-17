Un grupo de servidoras de la Atabat Kazimiya, durante su peregrinación al purificado Santuario Razaví, estuvo presente en los riwaqs de Dar al-Dhikr y Dar al-Rahma del Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), al tiempo que visitó el Riwaq del Servicio y se familiarizó con las actividades de Astán Quds Razaví.

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