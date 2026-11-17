Informe fotográfico | Las servidoras de la Atabat Kazimiya peregrinan al purificado Santuario Razaví
Un grupo de servidoras de la Atabat Kazimiya, durante su peregrinación al purificado Santuario Razaví, estuvo presente en los riwaqs de Dar al-Dhikr y Dar al-Rahma del Santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él), al tiempo que visitó el Riwaq del Servicio y se familiarizó con las actividades de Astán Quds Razaví.
17 noviembre 2026 - 15:14
Código de noticia: 1891817
fuente: Abna24
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