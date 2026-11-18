La ceremonia del cortejo fúnebre del cuerpo del gran ayatolá Hosein Vahid Jorasani, eminente referente del mundo shií, se celebró esta mañana, miércoles (18 de noviembre de 2026), con una nutrida presencia de ciudadanos, ulemas y seminaristas de las escuelas teológicas, desde la plaza Yihad de Qom hacia el sagrado Santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella). Tras el cortejo en Qom, el cuerpo de este difunto referente será trasladado a la sagrada ciudad de Mashhad para celebrar allí el cortejo fúnebre y el sepelio junto al sagrado mausoleo del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él).

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