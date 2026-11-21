La ceremonia de homenaje por el fallecimiento del gran ayatolá Hosein Vahid Jorasani, uno de los difuntos referentes religiosos del mundo shií, se celebró con la presencia de un grupo de ulemas, profesores y eruditos del seminario de Nayaf, así como de personalidades religiosas, en la mezquita de al-Jadra, situada junto al sagrado Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él), en Nayaf al-Ashraf.

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