Un grupo de seguidores de distintas religiones, en la ciudad sudafricana de Stellenbosch, honró la memoria de los niños víctimas de la guerra mediante una marcha silenciosa en la que portaron sudarios con los nombres, escritos a mano, de 23.000 niños fallecidos en los ataques del régimen sionista contra Gaza.

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