Informe fotográfico | Marcha silenciosa de fieles de diversas religiones en Sudáfrica en duelo por los niños mártires de Gaza
Un grupo de seguidores de distintas religiones, en la ciudad sudafricana de Stellenbosch, honró la memoria de los niños víctimas de la guerra mediante una marcha silenciosa en la que portaron sudarios con los nombres, escritos a mano, de 23.000 niños fallecidos en los ataques del régimen sionista contra Gaza.
24 noviembre 2026 - 14:52
Código de noticia: 1894304
fuente: Abna24
Su comentario