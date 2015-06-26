“El Daesh ha Matado al Menos a 146 Civiles en Kobani en las Últimas 24 Horas”

Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — “Según fuentes médicas y residentes de Kobani, 146 civiles fueron ejecutados por Daesh en sus casas o fueron asesinados por el fuego de francotiradores o cohetes de los terroristas”, ha afirmado este viernes Rami Abdel Rahman, director del opositor Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH).



El jueves los takfiríes se infiltraron en Kobani desde la frontera de Turquía en choques que hicieron explotar y empezaron a disparar contra los combatientes kurdos y los civiles, muchos de los cuales acababan de volver a sus hogares luego de que huyeran tras los intensos combates que libraron hace unos meses las fuerzas kurdas y los elementos de Daesh, que terminaron con la retirada de los terroristas de la ciudad.



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