Mujer periodista palestina mártir, una de las siete heroínas de la libertad de prensa mundial

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Durante el Congreso Mundial por el 75º aniversario de la fundación del Instituto Internacional de la Prensa, celebrado el viernes en Viena, esta institución reconoció a siete periodistas, incluida Abudaqa, como campeones de la libertad de prensa mundial.

Los héroes de la libertad de prensa de este año son: Mzia Amaglobeli (Georgia), Martin Baron (Estados Unidos), Maryam Abudaqa (Palestina), Gustavo Gorriti (Perú), Jimmy Lai (Hong Kong), Viktoriia Roshchyna (Ucrania) y Tesfalem Waldiyes (Etiopía).

Estos galardonados fueron reconocidos por su valentía al resistir la censura, la propaganda y la maquinaria de guerra.

Scott Griffen, director ejecutivo del Instituto, declaró: «En el 75º aniversario de la defensa de la libertad de prensa, decidimos honrar a siete periodistas que verdaderamente encarnan el significado de ser campeones de la libertad de prensa, así como a una comunidad de periodistas que han demostrado ingenio y determinación extraordinarios frente a la presión». «Este grupo de periodistas y medios excepcionales tiene mucho que enseñarnos sobre cómo enfrentar las demandas de este momento global actual y crear una visión para el futuro del periodismo independiente».

Lucy Nicholson, directora de fotografía de Associated Press, y Hadi Turfi, editor adjunto de Independent Arabia, recibieron el premio en nombre de Maryam Abudaqa. Abudaqa trabajaba como freelance para ambos medios mientras cubría la guerra en Gaza.

Maryam Abudaqa informó sobre la destrucción en Gaza para medios internacionales como Associated Press e Independent Arabia. Fue martirizada el 25 de agosto de 2023 mientras documentaba los efectos de los ataques aéreos israelíes contra civiles.

Ella fue una de los cinco periodistas que perdieron la vida en un ataque israelí al Hospital Nasser en Jan Yunis, ubicado en el sur de Gaza.

La guerra en Gaza ha causado la muerte de más de 62,800 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha cobrado la vida de cientos de periodistas.