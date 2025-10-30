Araghchi: La diplomacia de Irán combina principios firmes con flexibilidad estratégica

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El viceministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reafirmó el compromiso de la República Islámica con una diplomacia arraigada en principios inquebrantables y estrategias adaptativas, afirmando que “la ventana de la diplomacia permanece abierta —incluso en los días más tormentosos”.

Al intervenir en la Conferencia Nacional sobre “Azerbaiyán, Diplomacia y la Integridad Territorial de Irán”, celebrada en honor del diplomático iraní del siglo XIX Mirza Mohabbali Jan Nazem al-Molk Marandi Yekanlu, Araghchi subrayó que la postura diplomática de Irán se guía por la lógica, la soberanía y la paciencia estratégica —no por la concesión bajo presión.

“En tiempos en que la diplomacia se confunde a menudo con el regateo”, dijo, “Irán ha demostrado que la negociación no es signo de debilidad, sino la continuación de la razón y la soberanía”. Añadió que quienes buscan el diálogo están, en esencia, persiguiendo la paz y la dignidad.

Las declaraciones de Araghchi se producen mientras Irán continúa navegando un complejo panorama geopolítico, equilibrando la resistencia a la presión extranjera con el compromiso orientado a salvaguardar los intereses nacionales. Reiteró que el modelo diplomático de Irán —anclado en “resistencia en los principios” y “flexibilidad en los métodos”— ha demostrado ser resiliente ante décadas de sanciones y confrontación.

Los funcionarios iraníes han mantenido consistentemente que la diplomacia debe basarse en el respeto mutuo y la igualdad, rechazando enfoques coercitivos. Las afirmaciones de Araghchi sirven para reforzar el mensaje de Teherán de que el diálogo, cuando está respaldado por fuerza y consistencia, sigue siendo un camino viable hacia adelante.