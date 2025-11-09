Los crímenes interminables de los sionistas / Rastros de la extracción de órganos en los cadáveres de prisioneros palestinos



Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El doctor Ghassan Abu Sitta, cirujano palestino-británico, dice que las fotos que ha recibido de los cadáveres de palestinos entregados por el ejército israelí, «muestran indicios de la extracción de órganos».

Las fotos de los cadáveres que han sido recibidos por el Ministerio de Salud del ejército israelí, le han sido enviadas; estos cadáveres muestran claramente que sus pulmones, corazón, riñones e hígado han sido extraídos mediante cirugía y de manera profesional de tal forma que no ha causado ningún daño a los tejidos circundantes.

El tema del robo de órganos de los palestinos tiene un historial de varias décadas. En el año 1999, la famosa antropóloga estadounidense Nancy Scheper-Hughes fundó una organización llamada Organs Watch; una entidad cuya misión era supervisar el comercio y el tráfico de órganos y exponer las violaciones relacionadas con ello. Solo un año después de la fundación de esta entidad, sus investigaciones la llevaron hacia los Territorios Ocupados.

Ella en el año 2001 en su testimonio ante el subcomité del Congreso de Estados Unidos reveló que grupos de derechos humanos en Cisjordania le habían reportado que patólogos y patólogos sionistas roban tejidos y órganos de los cuerpos de los mártires palestinos sin el permiso de las familias.