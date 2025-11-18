El secretario general de Hezbolá: «Las concesiones del Gobierno no han dado resultado; el principal problema es la agresión israelí, no la Resistencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El secretario general de Hezbolá, en el primer aniversario del martirio del comandante mediático de la Resistencia «mártir Mohamad Afif», lo describió como una de las figuras destacadas e influyentes en la historia mediática de la lucha del pueblo libanés y afirmó: el mártir Afif, durante más de diez años al frente de las relaciones mediáticas de Hezbolá, creó una línea fija y efectiva en la batalla de las narrativas y desempeñó un papel importante en la transmisión del mensaje de la Resistencia a la sociedad y también al enemigo.

El sheij Naim Qasem, aludiendo a las capacidades intelectuales y profesionales del mártir Afif, declaró: con una expresión poderosa, precisión en la transmisión de las realidades y una comunicación efectiva con los medios amigos e incluso con los medios opositores, fue custodio de la narrativa veraz de la Resistencia. Añadió que, tras el martirio de destacados comandantes de la Resistencia, propuso la celebración de ruedas de prensa periódicas para que la explicación de los temas importantes no se limitara solo a las palabras del secretario general; una medida que cubrió gran parte de los vacíos en la guerra mediática.

El secretario general de Hezbolá enfatizó: el mártir Afif fue uno de los fundadores del «medio basado en la verdad»; un medio que consideraba el derecho del pueblo a la información y que impedía la distorsión de la realidad. Precisó: «Lo martirizaron porque dio a conocer al mundo la narrativa auténtica de la Resistencia».

El sheij Naim Qasem recordó también a los cuatro compañeros mártires de Afif —Musa Haidar, Husein Ramadan, Hilal Tarmus y Mahmud al Sharqawi— y dijo que fueron los brazos acompañantes del comandante mediático de la Resistencia.

El papel del medio de la Resistencia en el desenmascaramiento de los crímenes del régimen israelí

El secretario general de Hezbolá, subrayando la necesidad de preservar el frente mediático, afirmó: no existe imagen más clara que el derecho de la Resistencia a defender al Líbano frente a la agresión israelí. Calificó la ampliación de los ataques del régimen israelí contra civiles, socorristas y periodistas en Líbano y Palestina como muestra de la naturaleza de este régimen y dijo que los medios veraces han mostrado al mundo estos crímenes.

La ampliación de la agresión israelí a Líbano y el ataque a las fuerzas de la FINUL

El sheij Naim Qasem, refiriéndose a la ampliación de los ataques del régimen israelí, dijo: lo que ocurre hoy contra el Líbano no es solo una violación del alto el fuego, sino un esfuerzo organizado para debilitar y desestabilizar al Líbano. Informó del reciente incidente de la construcción de un muro por parte del régimen israelí que supuso la ocupación de más de cuatro mil metros cuadrados de suelo libanés y del disparo directo contra las fuerzas de paz de Naciones Unidas (FINUL).

Mensaje al Gobierno libanés: las concesiones no dieron resultado; digan con claridad “no”

El secretario general de Hezbolá precisó: «La experiencia ha demostrado que cualquier retirada política del Gobierno libanés para detener los ataques ha sido infructuosa». Dijo: el Líbano cumplió durante un año con sus compromisos e incluso se plantearon cuestiones como la limitación del armamento de la Resistencia y la aceptación de algunos puntos de propuestas como el «plan Barak», pero el régimen israelí no cumplió ningún compromiso y solo exigió más concesiones. Advirtió que el Gobierno no debe ceder ante las presiones de Estados Unidos y los mediadores extranjeros, porque el principal problema es la agresión israelí, no la Resistencia ni el Ejército libanés.

Estados Unidos, socio principal de la agresión contra Líbano

El sheij Naim Qasem, aludiendo al papel de Estados Unidos, dijo: Estados Unidos no es mediador, sino parte principal de la guerra contra el Líbano, y los propios responsables del régimen israelí han reconocido que las operaciones contra el Líbano se realizan en coordinación con Washington.

La Asociación Al Qard al Hasan; vía de respiración económica del pueblo libanés

Asimismo, respecto a los esfuerzos de Estados Unidos por presionar financieramente a la Resistencia, afirmó: la Asociación Al Qard al Hasan es la vía de respiración económica del pueblo libanés y presta servicios a todos los ciudadanos necesitados independientemente de su confesión. Advirtió que la presión sobre esta asociación es, en realidad, presión sobre la sociedad libanesa.

Defensa de la posición de Nabih Berri y la necesidad de justicia electoral

El secretario general de Hezbolá calificó los ataques políticos contra Nabih Berri, presidente del Parlamento, como un intento de desestabilizar el Líbano y alertó sobre la injerencia de algunos países en los votos de los emigrantes.

El sheij Naim Qasem concluyó enfatizando: el pueblo libanés, que ha resistido por la libertad y la dignidad, será el vencedor del campo y ninguna amenaza ni sanción podrá quebrar la voluntad del pueblo.