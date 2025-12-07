Sagrado Corán: Los cinco derechos del Libro Sagrado para los creyentes

Un clérigo iraní declaró que el Corán consagra cinco derechos fundamentales para todo musulmán, comenzando con la fe, la reverencia y el honor debido al Libro Sagrado.

Hujjat-ol-Islam Abbas Eskandari, director general de la Organización de Fundaciones y Asuntos Benéficos de Qom, hizo estas declaraciones durante la ceremonia inaugural de la sección de conocimiento islámico del 48.º Concurso Nacional Iraní del Corán, celebrado en la ciudad santa de Qom.

"El primer derecho del Corán para un ser humano es la fe en él y su veneración; el segundo derecho es su recitación; el tercero es la reflexión y el recuerdo del Corán; el cuarto es la obediencia y el respeto por el Corán; y el quinto es la predicación y la promoción del Corán", declaró.

Eskandari enfatizó que Irán ha logrado avances significativos a nivel nacional e internacional en las actividades coránicas desde la Revolución Islámica, pero que "en el ámbito del conocimiento coránico, hemos encontrado deficiencias que deben abordarse".

El clérigo señaló que los concursos de conocimiento islámico sobre el Corán, la Nahj al-Balagha y la Sahifa Sajjadiyya se celebraron a nivel nacional durante los primeros tres años, antes de expandirse internacionalmente el año pasado.

Eskandari añadió que los organizadores esperaban internacionalizar los concursos dos años antes, pero las tensiones regionales y las acciones del "régimen sionista usurpador y la criminalidad estadounidense" lo impidieron. La colaboración con la Universidad Internacional Al-Mustafa, enfatizó, finalmente ha permitido la participación global este año.

Más de 40.000 personas participaron en las etapas preliminares del concurso, afirmó, y 100 finalistas ya han avanzado a la etapa final.

Eskandari recordó que todo creyente tiene deberes hacia el Corán, la Nahj al-Balagha y la Sahifa Sajjadiyya. Cumplir con estos deberes, afirmó, requiere atención a la esencia espiritual tanto de estas escrituras como del hadiz.