12 Ejes Estratégicos para las Actividades Coránicas de los Seminarios

En un encuentro de reflexión con profesores y exégetas especializados del Sagrado Corán, celebrado en la oficina de la Dirección de los Seminarios Científicos, el ayatolá Alireza A'rafi, felicitando por el bendito nacimiento de la señora Fátima az-Zahra (La paz sea con ella) y el aniversario del nacimiento del Imam Jomeini (La paz sea con él), enfatizó la necesidad de honrar estas grandes ocasiones y venerar la posición de la Dama de los Dos Mundos.

Honor a la posición de la señora Fátima (La paz sea con ella) y condena de comportamientos ignorantes

El Director de los Seminarios Científicos, refiriéndose a algunas declaraciones inapropiadas hacia la sagrada posición de la señora Fátima (La paz sea con ella), declaró: "Cualquier palabra ignorante que transgreda esta elevada posición, si proviene de personas poco instruidas, es motivo de lástima y dolor. Todos tenemos el deber de defender a la 'Madre de los Imames' (Umm al-A'imma) y a la fuente inagotable de virtudes divinas con un enfoque erudito, sabio y valiente".

Imam Jomeini (La paz sea con él); el sol que encendió el pensamiento islámico

El miembro del Consejo Supremo de los Seminarios Científicos, honrando la memoria y el camino del Imam Jomeini (La paz sea con él), dijo: "La grandeza del Imam fundador es como un sol radiante, del cual no se encuentra fácilmente un ejemplo similar en siglos. Él elevó la bandera del Islam en el mundo y creó una gran ola de vida religiosa y civilizatoria. El aniversario de su nacimiento nos recuerda el nacimiento del fundador de un gran movimiento, transformador y constructor de civilización".

Honor a los mártires y énfasis en los capitales principales de la Revolución

El ayatolá A'rafi, refiriéndose al elevado estatus de los mártires, añadió: "Debemos honrar la memoria de los preciados mártires, los mártires de la Defensa Sagrada, los mártires de los últimos dos años y más de cinco mil mártires del seminario y el clero. La constelación del martirio en el seminario es una constelación brillante y nuestro principal apoyo. El Imam (La paz sea con él) y los mártires son los capitales fundamentales de la Revolución".

El Director de los Seminarios Científicos agradeció al Líder Supremo de la Revolución por su apoyo y guía continua hacia el seminario, y a las eminencias marayi' taqlid (autoridades jurídicas) como guías principales de los seminarios científicos.

Un informe sobre la situación y los nuevos brotes coránicos en el seminario

El ayatolá A'rafi, agradeciendo a los profesores y exégetas, dijo: "En la caravana coránica del seminario somos testigos de brotes muy valiosos; desde jóvenes fuerzas de buen pensamiento hasta profesores destacados que han presentado planes e innovaciones en el ámbito del Corán".

El Director de los Seminarios Científicos, presentando un informe de las transformaciones coránicas posteriores a la Revolución, señaló cuatro ámbitos:

Cientos de centros educativos y de investigación coránicos están activos en niveles superiores. Se han producido decenas de revistas especializadas, miles de artículos y cientos de tesis. Se han ofrecido decenas de softwares coránicos y se han compilado decenas de exégesis completas, tanto ordenadas por suras como temáticas. Las traducciones del Corán y de exégesis a decenas de idiomas del mundo se han expandido.

El Director de los Seminarios Científicos declaró: "Este volumen de trabajos no tenía precedentes antes de la Revolución y se ha logrado gracias a la bendición de la Revolución Islámica y al esfuerzo (meyahadat) de profesores y estudiantes religiosos".

El Corán; el único texto celestial auténtico en el mundo

El miembro del Consejo Supremo de los Seminarios Científicos, refiriéndose a investigaciones históricas sobre los libros celestiales, destacó: "En todo el mundo no existe ningún texto que afirme haber llegado del cielo sin distorsión ni alteración. El Corán es el único texto divino auténtico y puro, y tenemos argumentos claros para esta verdad".

El ayatolá A'rafi reconoció: "El Corán es a la vez espejo de la creación (takwin) y de la legislación (tashri); en el Nahj al-Balagha hay más de cincuenta descripciones brillantes sobre la grandeza del Corán, cada una de las cuales requiere un debate independiente".

La necesidad de una mirada global en las actividades coránicas

El Director de los Seminarios Científicos declaró: "A pesar de todas las actividades, frente a la grandeza del Corán y frente a la necesidad global, desde los siete mil millones de seres humanos actuales hasta los miles de millones del futuro, nuestro trabajo es escaso. La audiencia del seminario no es solo Irán y el mundo islámico; toda la humanidad es nuestra audiencia".

Ejes propuestos para mejorar las actividades coránicas:

El ayatolá A'rafi continuó presentando una serie de ejes estratégicos para el futuro de las actividades coránicas del seminario:

Necesidad de un enfoque civilizatorio del Corán: El Corán es un texto civilizatorio que se proyecta sobre todos los ámbitos de la vida humana. La mirada civilizatoria debe fluir tanto en las especialidades coránicas como en toda la estructura de las disciplinas del seminario. Las interpretaciones reduccionistas o extremistas de la civilización religiosa son incorrectas; el Corán ofrece un camino equilibrado, racional y guiador. Presencia más prominente del Corán en todas las ciencias islámicas: El Corán debe adentrarse más profundamente en la jurisprisprudencia (fiqh), los principios (usul), la filosofía, la teología (kalam), el hadiz y otras ciencias islámicas. Hoy también está presente, pero sus capacidades son mucho mayores. Profundizar el enfoque de ijtihad en la exégesis: La promulgación del nuevo reglamento en el seminario ha allanado el camino oficial para impartir "clases de ijtihad en exégesis". Textos importantes de exégesis como Mayma' al-Bayan y Al-Mizan entrarán en el programa educativo oficial. Extender la exégesis hacia las humanidades y las nuevas cuestiones: Las disciplinas de humanidades relacionadas con el Corán deben desarrollarse. Los niveles superiores del seminario deben desempeñar un papel serio en este campo. Compilar un sistema de transcripciones y expandir las clases de exégesis: El registro y grabación científica de las clases y transcripciones de exégesis debe perseguirse de manera sistemática. Fortalecer la exégesis narrativa (basada en hadices): El seminario necesita trabajos más profundos, extensos y organizados en esta sección. Atención especial al ámbito internacional y a la traducción de conceptos coránicos: El exégeta y el investigador deben saber qué se dice en el mundo sobre el Corán y qué necesidades tienen las audiencias globales. Son necesarias nuevas traducciones y acciones inteligentes en la transmisión de conceptos. Uso extensivo de la inteligencia artificial en estudios coránicos: La inteligencia artificial cambiará las ecuaciones del futuro. Si la descuidamos, nos quedaremos atrás. Se han iniciado buenas acciones en el Centro Nour y deben fortalecerse varias veces más. Crear un mapa coránico integral y división nacional del trabajo: El conjunto de centros coránicos debe coordinarse en el marco de un mapa integral. Es necesario el intercambio continuo entre profesores y centros de exégesis. Exégesis, difusión (tablig) y comunicación efectiva con la joven generación: Producir contenido y programas coránicos apropiados para la nueva generación es una de las tareas más importantes del seminario. Identificación de temas coránicos y compilación de recursos de investigación sistemáticos: El conjunto de temas coránicos debe completarse, reconstruirse y ponerse a disposición de tesis e investigaciones. Formación de élites de primer nivel en exégesis: Además de formar fuerzas especializadas en diversos niveles, el seminario debe cultivar cumbres científicas en exégesis para responder a las necesidades futuras.

Énfasis en la continuidad de las reuniones de expertos y recepción de las opiniones de los profesores

El ayatolá A'rafi, al final, enfatizó la continuidad de las reuniones de expertos y la recepción de las opiniones de los profesores, diciendo: "Todos debemos admitir que frente al Corán tenemos mucha falta y negligencia, pero con el esfuerzo colectivo y una mirada civilizatoria podemos dar pasos más grandes en la explicación de las enseñanzas del Corán y en llevar el mensaje divino a todo el mundo".

