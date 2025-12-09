Ben-Gvir exhibe una soga en la Knéset y reclama la pena de muerte para presos palestinos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y legisladores de su partido ultranacionalista Otzma Yehudit lucieron este lunes pines con forma de horca en la comisión parlamentaria de la Knéset que analiza la aprobación de la pena de muerte para presos palestinos. La oficina del ministro justificó el símbolo como “mensaje claro de que los terroristas merecen morir” y defendió métodos como horca, silla eléctrica o eutanasia, afirmando haber recibido “100 llamadas de médicos” dispuestos a participar.

El proyecto, aprobado en primera lectura en noviembre pese a advertencias de inconstitucionalidad, ha sido comparado con tácticas del Ku Klux Klan y condenado por líderes opositores como Yair Lapid y Yair Golan, quienes lo calificaron de “ensayo de dictadura”.

La polémica coincide con denuncias de torturas sistemáticas y un récord de al menos 110 presos palestinos muertos desde que Ben-Gvir asumió el cargo, según el medio israelí Walla. Organizaciones de derechos humanos documentan confesiones forzadas y detenciones arbitrarias de activistas y médicos.

Simultáneamente, Reporteros Sin Fronteras (RSF) confirmó este martes que Israel es, por tercer año consecutivo, el mayor asesino de periodistas del mundo: 29 reporteros palestinos muertos en Gaza en el último año, casi la mitad de las 67 víctimas globales en 2025.

El Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama reiteró su apoyo a la red Samidoun, perseguida por visibilizar estos crímenes, y exigió la libertad inmediata de todos los prisioneros palestinos.