¿Cómo puso fin el Islam a miles de años de injusticia y misoginia?

El difunto gran sabio Tabatabai, autor del gran comentario Al-Mizan, en su interpretación de una parte de las aleyas 228-242 de la Sura Al-Baqarah, se refirió al tema de los "derechos, la personalidad y la posición social de la mujer desde la perspectiva del Islam y de otras naciones y religiones". A continuación, se presenta a nuestros distinguidos lectores.

Parte Novena:

La transformación que el Islam generó en el asunto de la mujer

El mundo entero mantenía las creencias que describimos sobre la mujer, practicaba los comportamientos que mencionamos, y había encarcelado a la mujer en el calabozo de la humillación y la bajeza.

De tal manera que la debilidad y la humillación se habían convertido en una naturaleza secundaria para la mujer; su carne y sus huesos crecían con esta naturaleza, y con ella nacía y moría. Las palabras 'mujer' y 'debilidad', 'humillación' y 'bajeza' no solo para los hombres, sino incluso para las propias mujeres, se habían vuelto como sinónimos, al igual que 'ser humano' y 'persona', aunque hubieran sido creadas con significados diferentes. Esto en sí es algo extraño: cómo, debido a la inducción y al lavado de cerebro, la comprensión humana se distorsiona y se invierte.

Y tú, querido lector, si revisas la cultura local de las naciones, no encontrarás ninguna nación –ni las salvajes ni las civilizadas– que no tenga proverbios comunes y corrientes sobre la debilidad y la humillación de las mujeres en su cultura. Al contrario, al revisar cualquiera de estas culturas, verás que, a pesar de todas las diferencias en el idioma, los estilos y los tonos, encontrarás varios usos, insinuaciones y metáforas relacionadas con la palabra 'mujer'.

Y verás que al hombre cobarde, o débil, o inepto, o buscador de humillación, o que acepta la humillación, o que se somete a ella, lo llaman 'mujer'.

Como este verso árabe que dice:

و ما ادری و لیت اخال ادری / اقوم آل حصن ام نساء

"No sé, y ojalá supiera, si la gente de Hisn son hombres... o mujeres".

Y encontrarás cientos de miles de dichos similares, en verso y prosa, en cada idioma.

La identidad de la mujer en el Islam

El Islam declara que la mujer, al igual que el hombre, es un ser humano.

Y todo ser humano, sea hombre o mujer, es un individuo de la humanidad en cuya materia y elemento de origen han participado e intervenido dos seres humanos, uno masculino y otro femenino.

Y ninguno de estos dos es superior al otro, excepto por la piedad, como dice el Libro Celestial: «¡Oh, gentes! Os hemos creado de un varón y una hembra y os hemos hecho pueblos y tribus para que os conozcáis. En verdad, el más noble de vosotros ante Allah es el más piadoso» (Corán, 49:13).

Como puedes observar, el Sagrado Corán considera a cada ser humano como una entidad tomada y compuesta a partir de dos seres humanos, uno masculino y otro femenino, ambos por igual son la materia de su existencia y formación. Y el ser humano resultante (sea hombre o mujer) es la suma de la materia tomada de esos dos individuos.

El Sagrado Corán, al presentar a la mujer, no dijo como aquel poeta: «Las madres de los hombres son solo recipientes», ni como otro dijo: «Nuestros hijos son los hijos de nuestros hijos, y nuestras hijas... / sus hijos son los hijos de hombres ajenos». Sino que presentó a cada individuo humano (sea hija o hijo) como una criatura compuesta de hombre y mujer. En consecuencia, todos los individuos de la humanidad son semejantes entre sí, y no hay una declaración más completa y elocuente que esta. Y tras exponer esta falta de diferencia, estableció la piedad como el único criterio de superioridad.

En el Islam, el hombre y la mujer son iguales en cuanto a la creación

Y también dijo en otro lugar: «Ciertamente, Yo no dejaré que se pierda la obra de quien de vosotros, sea varón o hembra, obre rectamente. Unos procedéis de otros» (Corán, 3:195).

En esta aleya, declara explícitamente que el esfuerzo y la obra de nadie se perderán ante Dios, y fundamenta este significado en que 'unos procedéis de otros'.

Y expresa claramente el resultado de la aleya anterior que dice: «Os hemos creado de un varón y una hembra», que es que el hombre y la mujer son ambos de un mismo tipo y no hay ninguna diferencia en la esencia de la creación y en el fundamento de la existencia.

Luego, también explica este mismo significado al decir que la obra de ninguno de estos dos géneros se perderá ni será invalidada ante Dios.

Y la obra de uno no recae sobre otro, a menos que la persona misma invalide su propia obra.

Y proclama en voz alta: «Toda alma es rehén de lo que ha obrado» (Corán, 74:38), a diferencia de la gente antes del Islam que decía: "El pecado de las mujeres está sobre ellas mismas, y sus buenas acciones y los beneficios de su existencia son para los hombres". Y, si Dios quiere, pronto daremos más explicaciones sobre esto.

Traducción del Tafsir Al-Mizan, Volumen 2, Página 407.