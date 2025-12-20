Bélgica: Asociación Islámica apela al Consejo de Estado contra la prohibición del velo en las escuelas

La Asociación de Mezquitas de Gante (VGM) anunció el jueves que recurrirá ante el Consejo de Estado, el tribunal administrativo de mayor rango de Bélgica, para revocar la recientemente restablecida prohibición del velo en las escuelas provinciales de Flandes Oriental. Según informó la agencia de prensa Belga.

La organización, que representa a 23 mezquitas de la ciudad de Gante, afirmó que no se había respetado el decreto sobre la participación.

La VGM citó testimonios de docentes que prefirieron mantener el anonimato por temor a sanciones.

La VGM describió un clima social en el que a las mujeres musulmanas se les impide estructuralmente expresar su identidad con libertad y dignidad.

También denunció un "preocupante cambio en los límites del debate democrático" en declaraciones realizadas durante el debate sobre la prohibición.

La VGM criticó las declaraciones del primer diputado de la provincia, Kurt Moens, quien afirmó haber consultado a la "amplia comunidad musulmana". La asociación lo negó, afirmando que no se consultó a la VGM.

También rechazó la idea de que quienes se oponen a la prohibición estén cerca del extremismo, advirtiendo que la libertad de expresión se encuentra cada vez más bajo presión.

El miércoles, el gobierno provincial de Flandes Oriental aprobó la prohibición del velo para las alumnas en las escuelas provinciales, que entrará en vigor a partir del curso académico 2026-2027.