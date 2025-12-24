Carta abierta de la Comunidad Islámica de Austria al Gobierno: la prohibición del hiyab y el discurso discriminatorio violan la libertad religiosa

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El presidente de la Comunidad de Fe Islámica en Austria (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich) publicó una carta abierta dirigida al canciller federal y a los miembros del Gobierno de Austria, en la que expresó profunda preocupación por las recientes orientaciones políticas y los debates legislativos sobre la «integración social» y la prohibición del velo para las alumnas menores de 14 años.

En esta misiva, remitida directamente al canciller austriaco, Ümit Vural, presidente del Consejo de la Comunidad Islámica de Austria, destacó que el tono político predominante y los mensajes legislativos del Ejecutivo son seguidos con creciente inquietud por la población musulmana del país. A su juicio, estos enfoques no son solo teóricos, sino que generan consecuencias directas en los ámbitos social y de seguridad.

El presidente del Consejo, al resaltar el papel determinante del lenguaje político en la configuración de la opinión pública, afirmó que tales discursos inciden directamente en el sentimiento de seguridad, el grado de confianza en las instituciones estatales y la participación social de las minorías, especialmente cuando la pertenencia de una minoría religiosa a la sociedad se pone en duda de forma recurrente.

En otro apartado de la carta se alude a los resultados del Barómetro de Integración (Integrationsbarometer) en Austria, que revelan que las mujeres musulmanas reciben la valoración más negativa en la opinión pública. Ümit Vural insistió en que estos datos reflejan actitudes subjetivas, no realidades objetivas sobre la convivencia o el nivel de participación de los musulmanes en la sociedad. Según él, el empleo político e indiscriminado de estas cifras refuerza los estereotipos y fomenta el sentimiento de exclusión entre los musulmanes.

La carta advierte que este clima coincide con un incremento de los ataques y amenazas contra centros religiosos, y que alimentar debates que estigmatizan a toda una comunidad como problemática agrava la inseguridad psicológica y acentúa las tensiones sociales. Por ello, su autor hizo especial hincapié en la necesidad de un uso responsable del lenguaje político.

Al cierre de la misiva se afirma que los musulmanes forman parte inseparable de la sociedad austriaca y contribuyen activamente en todos los ámbitos sociales. Austria es el hogar de sus musulmanes, y las comunicaciones políticas deben reforzar esta realidad en lugar de cuestionarla. El Consejo de la Comunidad Islámica de Austria, manifestando su disposición al diálogo, instó al Gobierno a considerar esta carta como un paso hacia un discurso responsable, prospectivo y fundamentado en la preservación de la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos.



