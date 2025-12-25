La narración del Mensajero de Dios (La paz sea con él y su familia) sobre la noche en la que el cielo está más cerca de las súplicas

se presentan a los ilustrados lectores las palabras de Mirza Yawad Aqa Malaki Tabrizi, destacado maestro de ética de los musulmanes shiítas, acerca de Laylat al-Ragha'ib.

Se ha narrado del Mensajero de Dios (La paz sea con él y su familia) que dijo:

"No descuiden la noche del primer viernes de Rayab, pues los ángeles la llaman 'Laylat al-Ragha'ib' (La Noche de los Deseos). Y es así: cuando pasa un tercio de la noche, no queda ningún ángel en los cielos y la tierra excepto que se reúne en la Kaaba y sus alrededores, y Dios se dirige a ellos diciendo: '¡Oh, Mis ángeles! ¡Pidan lo que deseen de Mí!' Ellos dicen: '¡Oh, Señor nuestro! Nuestra petición es que perdones a quienes ayunan en Rayab'. Dios, Bendito y Exaltado sea, dice: 'Ciertamente lo he hecho'.

Y es más apropiado que quien escuche esta narración, envíe muchas salutaciones a los ángeles esa noche, para cumplir con el derecho de este saludo en la medida de su capacidad".

Luego, el Mensajero de Dios (La paz sea con él y su familia) dijo:

"Aquel que ayune el primer jueves de Rayab, y entre la oración de la noche ('Isha) y la medianoche rece doce ciclos de oración (rak'ah), dando el saludo (taslim) entre cada dos ciclos, y en cada rak'ah recite una vez la Sura al-Fatiha, tres veces la Sura al-Qadr (Ciertamente, lo revelamos en la Noche del Decreto) y doce veces la Sura al-Ijlas (Di: 'Él es Dios, Uno'). Y cuando termine su oración, envíe setenta bendiciones sobre mí diciendo: '¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad, el Profeta iletrado, y a su familia'. Luego, se postre y diga setenta veces en sus postraciones: 'Glorificado y Santificado seas, Señor de los ángeles y del Espíritu (Ruh)'. Después, levante la cabeza y diga: '¡Señor mío! Perdona, ten misericordia y pasa por alto lo que sabes, pues Tú eres el Altísimo, el Grande'. Luego, se postre de nuevo y diga en su postración lo mismo que dijo en la primera. Después de eso, pida su necesidad a Dios, pues ciertamente será concedida, si Dios quiere".

El Mensajero de Dios (La paz sea con él y su familia) agregó:

"¡Juro por Aquel en cuya mano está mi alma! No hay siervo o sierva de Dios que realice esta oración, sin que Dios le perdone sus pecados, aunque sean como la espuma del mar, los granos de arena de los desiertos, el peso de las montañas o el número de hojas de los árboles. Y será así que esa persona intercederá el Día de la Resurrección por setecientos miembros de su familia que sean merecedores del Fuego. Y cuando llegue la primera noche en su tumba, Dios hará que la recompensa de esta oración se le presente con una bella forma, un rostro risueño y un lenguaje dulce, y le dirá: '¡Oh, mi amigo! ¡Albricias, pues te has salvado de la dificultad!'. Y él le dirá a esa forma: '¿Quién eres? Nunca he visto a nadie más bello que tú, ni he olido un aroma más puro que el tuyo'. Ella dirá: '¡Oh, mi amado! Yo soy la recompensa de la oración que realizaste aquella noche, en tal mes. He venido en esta noche para cumplir tu derecho, hacerte compañía en tu soledad y disipar tu temor. Y cuando se sople la Trompeta, te daré sombra en la llanada de la Resurrección. Y ciertamente, nunca estarás necesitado o desprovisto del bien de tu Señor'."

La apariencia de la primera parte de la narración indica que Laylat al-Ragha'ib es la noche del primer viernes del mes de Rayab. Pero si coincidiera que el primer día de Rayab fuera viernes, el acto de adoración mencionado en la última parte de la narración coincidiría con el acto de Laylat al-Ragha'ib. Lo que sugiere el sentido aparente de la narración es que decir que la realización de este acto es para cuando el primer día del mes de Rayab no sea viernes. Y si el primer día del mes es viernes, entonces este acto debe realizarse para el segundo viernes del mes, aunque no coincida con Laylat al-Ragha'ib. En la narración tampoco hay una declaración explícita de que este acto esté restringido exclusivamente a Laylat al-Ragha'ib. Sin embargo, lo que se fortalece en el intelecto es que el acto es específico para el primer viernes de Rayab. Y si el primer día de Rayab también es viernes, la consecuencia es que no es necesario ayunar (el jueves), o si consideramos el ayuno del jueves como una condición para el acto, debemos eliminar la condición de que sea de Rayab, es decir, que ayunemos el jueves cuyo día siguiente sea el primero de Rayab, y realicemos los actos mencionados en la noche del primer viernes de Rayab.

Fuente: Al-Muraqibat, Mirza Yawad Malaki Tabrizi, p. 159.