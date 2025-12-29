Irán destaca rol del general Soleimani como “arquitecto de Resistencia”

“El mártir general Qasem Soleiman fue el arquitecto del Eje de Resistencia en la región, sin embargo, las repercusiones de esta arquitectura han ido más allá de las políticas actuales”, ha destacado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, durante la conferencia internacional ‘Mártir general Qasem Soleimani, Diplomacia y Resistencia’.

Según el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, el pensamiento del general Soleimani, “que encarna los ideales de la Revolución Islámica, surge de los fundamentos teóricos y de la política exterior de la República Islámica de Irán, los cuales deben denominarse diplomacia basada en la resistencia”.

En efecto, ha reiterado que la “diplomacia basada en la resistencia constituye el fundamento de la política exterior de la República Islámica de Irán, y el Eje de Resistencia es una de sus dimensiones”.

Ha aseverado que el general Soleimani fue la encarnación concreta y operativa de la Resistencia, y su presencia firme y sabia en los frentes de defensa de Irán y de la Umma (comunidad islámica) creó, por sí sola, una sólida fortaleza frente a las turbulentas olas de amenazas y conspiraciones.

La República Islámica defiende su modelo de resistencia diplomática

Araqchi ha confirmado que la diplomacia de la República Islámica es una diplomacia basada en la resistencia, que se forma y se mueve sobre la base de dicha resistencia. “Una diplomacia exitosa y eficaz combina valentía y prudencia en el trato con los demás, sin el uso adecuado de las técnicas diplomáticas, ni las relaciones se estructuran, ni los esfuerzos alcanzan resultados”, ha subrayado.

En otra parte de sus declaraciones ha remarcado que, “la ley de la selva vuelve a dominar el orden internacional, pero la naturaleza antimperialista y defensora de la justicia de la República Islámica de Irán permanece más firme que nunca, enfrentándose a los poderes dominantes y manteniendo viva la voz de quienes buscan la justicia”.

Ha agregado que el secreto de la supervivencia en este camino lleno de desafíos reside en un concepto clave, la “resistencia y la resiliencia”.

“Sin firmeza, ningún ideal elevado de justicia puede lograrse. Se puede afirmar con seguridad que hoy el asunto más importante en la política exterior de la República Islámica de Irán es preservar, fortalecer y profundizar esta resiliencia y firmeza integral”, ha añadido.

La resistencia es una respuesta legítima a décadas de ocupación territorial

Conforme ha recalcado, “la resistencia es una respuesta legítima a décadas de ocupación territorial, al desplazamiento forzado de pueblos, a la destrucción de hogares, a la aplicación de políticas explícitas de apartheid y, en última instancia, a un genocidio evidente”.

“Hoy, la Resistencia de Palestina, al destacar su propia capacidad, se ha convertido en un actor decisivo, influyente y transformador en toda la región, desmantelando toda ilusión de la invencibilidad del régimen israelí. La República Islámica de Irán continuará brindando su apoyo moral y legal al discurso de la resistencia”, ha confirmado.

Ha manifestado que “la resistencia se ha convertido en un factor clave para el futuro geopolítico y la configuración del orden en Asia Occidental, basado en el respeto a la soberanía nacional de los países y no en la imposición o el dominio de potencias extrarregionales”.

“En este largo y glorioso camino, la senda del mártir Soleimani, el camino de la racionalidad, el sacrificio, la prudencia y la resistencia activa e inteligente, es nuestra luz guía y nuestro mapa. Siguiendo el ejemplo de estos modelos, confiando en Dios y apoyándonos en la fuerza del pueblo, continuaremos nuestro camino”, ha zanjado.