Científico libanés a ABNA: destruir el programa nuclear de Irán es una ilusión y una guerra con Irán supera la capacidad de EE.UU.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En el contexto de la intensificación de las tensiones políticas y de seguridad en Oriente Medio y el aumento de las disputas en torno a los programas nuclear y misilístico de Irán, los movimientos diplomáticos del régimen sionista, especialmente la visita de Benjamín Netanyahu, primer ministro de este régimen, a Estados Unidos, son seguidos con gran atención por los observadores regionales e internacionales.

Esta visita se llevó a cabo en un momento en que parecía existir una discrepancia en algunos temas entre Washington y Tel Aviv respecto a la naturaleza, el alcance y los costos de cualquier posible confrontación con Irán, pero tras el encuentro entre Trump y Netanyahu, el presidente de Estados Unidos amenazó con que si Irán busca revivir su programa nuclear o acelerar y desarrollar su programa misilístico, lo someterá a un ataque militar.

En este marco, la agencia de noticias ABNA ha abordado este tema en un diálogo analítico con el profesor Khaled Hussein, catedrático de física nuclear en la Universidad Libanesa y presidente del Centro de Consultorías Estratégicas en el ámbito de la seguridad de la energía nuclear, renovable y solar en el Líbano.

Él, con una mirada científica y estratégica, analizó los objetivos reales de esta visita, las afirmaciones de Estados Unidos y las transformaciones en el equilibrio de disuasión tras la «guerra de los doce días»:

Preocupaciones estratégicas de Israel y la visita de Netanyahu a Estados Unidos

El profesor Khaled Hussein dijo: La visita de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos se produce en un momento en que Israel enfrenta una profunda preocupación estratégica; una inquietud que, tras la experiencia de la guerra de los doce días y la incapacidad para lograr una victoria decisiva o establecer una disuasión duradera, se ha intensificado de manera sin precedentes.

Explicó que el objetivo principal de esta visita no es una acción diplomática habitual, sino un esfuerzo por re vincular la seguridad de Israel a la toma de decisiones directa de Estados Unidos y arrastrar a Washington a actuar como garante o incluso como socio indirecto en cualquier posible confrontación con Irán.

Las afirmaciones de Trump y la realidad del programa nuclear de Irán

Agregó que las afirmaciones que Donald Trump hace sobre la «revitalización» o «paralización» del programa nuclear de Irán tienen más un consumo político que un respaldo técnico y científico. Según él, la infraestructura nuclear de Irán se basa en instalaciones diversas, dispersas y altamente protegidas, ubicadas en profundidades geográficas y estructuras geológicas complejas, por lo que hablar de la destrucción completa o el cese definitivo de estos programas no es realista.

Khaled Hussein continuó diciendo que el máximo logro militar en este ámbito sería infligir daños superficiales y temporales que Irán es capaz de reparar en un corto plazo.

Cambio de enfoque de Israel hacia el programa misilístico de Irán

Este experto estratégico afirmó que el cambio de enfoque de Israel del dossier nuclear al programa misilístico de Irán es una elección calculada.

Según él, Tel Aviv ha comprendido que justificar un ataque al programa nuclear, que de manera relativa está bajo supervisión internacional, es difícil; por ello, destacar la amenaza misilística, especialmente enfatizando los alcances largos, facilita atraer la sensibilidad y el apoyo político y jurídico de Estados Unidos y Europa.

Señaló que este enfoque está diseñado con el objetivo de inducir una «amenaza transregional», aunque en esencia, la preocupación de Israel proviene de la sinergia entre la capacidad misilística y nuclear de Irán en el marco de una ecuación de disuasión unitaria.

Limitaciones militares de Israel y las capacidades de Irán

Khaled Hussein agregó: Estados Unidos, especialmente en la era de Trump, no tiene gran inclinación por aceptar los costos de una confrontación directa y de alto riesgo con Irán, ya que tal enfrentamiento probablemente no permanecería limitado y podría expandirse a nivel regional o incluso transregional.

Según él, Washington es plenamente consciente de que Irán posee una alta capacidad para soportar presiones, prolongar el conflicto y gestionar una guerra de desgaste, mientras que Israel, debido a sus limitaciones geográficas, la fragilidad de su frente interno y la sensibilidad al factor tiempo, no cuenta con tal capacidad.

Reducción del rol del poder militar directo y la emergencia de un nuevo actor en la región

Este catedrático universitario continuó: La admisión de algunos analistas y expertos israelíes sobre la ineficacia relativa de los sistemas de defensa antimisiles frente a ataques extensos y simultáneos es un indicio importante del cambio gradual en el equilibrio de disuasión.

Khaled Hussein explicó que ningún sistema defensivo, incluso el más avanzado, es inmune ante un alto volumen de disparos misilísticos multi-eje, y los desarrollos recientes mostraron que la profundidad territorial de Israel es vulnerable ante tales escenarios.

Enfatizó que la experiencia de la guerra de los doce días y la capacidad de Irán para reconstruir rápidamente sus capacidades misilísticas han puesto seriamente en duda la eficacia de la opción militar israelí.

Según él, cualquier nueva acción militar tendría un efecto de corta duración y podría incluso llevar a la expansión del alcance de la crisis, en lugar de contenerla. Precisamente esta realidad ha llevado a que Estados Unidos impulse a Israel a limitar sus objetivos en el marco geográfico cercano y evitar ingresar en una confrontación integral con Irán.

Dijo al final que en la etapa venidera, el rol del poder militar directo en las ecuaciones regionales se reducirá y dará paso a la gestión de equilibrios, presiones políticas y herramientas económicas.

A juicio de este analista estratégico, Irán se ha convertido ahora en un actor determinante en la ecuación de disuasión regional e incluso internacional, y cualquier error de cálculo podría abrir las puertas a una crisis amplia cuyos consecuencias serían muy difíciles de controlar.