São Paulo, Brasil: Celebración de un curso de memorización del Corán para niños y adolescentes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un curso especializado de memorización del Sagrado Corán para niños y adolescentes musulmanes ha iniciado en la ciudad de São Paulo (São Paulo; sureste de Brasil) y ha sido recibido con gran acogida por parte de las familias musulmanas. Este curso se puso en marcha hace aproximadamente un mes con el objetivo de fortalecer la identidad islámica en la nueva generación y promover las enseñanzas coránicas en América Latina.

Este programa educativo se lleva a cabo gracias al esfuerzo del «Centro Internacional Islámico de Tolerancia y Paz» en la región de Vila Cajon y su contenido curricular incluye la memorización del Sagrado Corán, la enseñanza de las reglas de tajwid, la explicación de hadices selectos del Profeta (la paz sea con él y su familia), temas de creencias, fiqh, ética y clases religiosas complementarias. Las clases se imparten los martes y viernes de 18 a 21 horas, y los miércoles y jueves de 10 a 13 horas, según el horario local.

La organización de este curso está bajo la supervisión de un grupo de profesores y predicadores islámicos en Brasil, y Abdul Hamid Metwali, director del Centro Internacional Islámico de Tolerancia y Paz en Brasil y América Latina, tiene la responsabilidad de supervisarlo. Según el anuncio de los organizadores, este curso continuará hasta finales del mes de enero y, al concluir, en una ceremonia oficial se entregarán premios a los participantes destacados.