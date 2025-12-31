El Gobierno austriaco pide la prohibición total de la sharía islámica y la someterá a debate en la reunión de la coalición gobernante

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El partido gobernante «Partido Popular Austriaco» (ÖVP), que lidera el Gobierno del país, ha exigido la prohibición total del uso de la «sharía islámica» en Austria. Esta demanda surgió después de que «Christian Stocker», canciller de Austria, anunciara anteayer que incluiría el tema de la prohibición de la sharía islámica en el orden del día de la próxima reunión confidencial con los socios de la coalición. Está previsto que esta reunión se celebre los días 13 y 14 de enero de 2026 con el objetivo de definir las políticas para los primeros seis meses del Gobierno.

Las autoridades del partido conservador gobernante han enfatizado que este plan se persigue en el marco de lo que se ha denominado «lucha contra el islam político». El principal socio de la coalición, el Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ), que mantiene posiciones más suaves hacia los musulmanes, aunque no rechazó de inmediato la propuesta, anunció que esperará a la presentación de un plan concreto para evaluar las dimensiones jurídicas de los posibles cambios. Un portavoz del SPÖ declaró en una conversación con el periódico Die Presse: «Creemos que la Constitución austriaca debe prevalecer sobre todos y tener prioridad sobre la sharía islámica».

Stocker había dicho previamente en una entrevista con el periódico Der Standard que no permitiría que la sharía islámica sirva de base para fallos judiciales en Austria, ni siquiera en casos limitados. Declaró: «No es aceptable que se cree la impresión de que en Austria se puede vivir según la sharía o tomarla como base para decisiones jurídicas. La sharía es un sistema jurídico que no se puede aceptar en Austria. En Austria no habrá califato».

Estas posiciones se plantearon tras la emisión de un fallo controvertido por un tribunal en la ciudad de «Viena» (Wien/Viena; capital de Austria) en agosto de 2025; un fallo que, según informes de los medios, había considerado permitido el uso de la sharía en contratos privados dentro de un marco determinado. «Michael Schilchegger», diputado del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), de derecha, describió esa decisión como «un paso a favor del islam político» y alegó que este asunto fortalece la creación de una «sociedad paralela islámica». Según informes de los medios, los tribunales austriacos podrían prestar atención a ciertos preceptos islámicos en casos familiares solo si no entran en conflicto con los principios jurídicos del país.