Más de medio millón de personas inundan el Puente de Gálata en Estambul contra el genocidio israelí en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Miles de manifestantes, ondeando banderas palestinas y turcas, se congregaron en el Puente de Gálata tras realizar la oración del amanecer en mezquitas históricas como Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (Mezquita de Santa Sofía), Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye y Eminönü Yeni Cami.

La marcha, convocada bajo el lema “No nos intimidarán. No nos callaremos. No olvidaremos a Palestina”, reunió a familias, niños y altos funcionarios turcos, incluyendo varios ministros y figuras como Bilal Erdoğan, quien destacó que el año nuevo comenzó con oraciones por los oprimidos palestinos y los mártires, expresando esperanza en que 2026 traiga libertad para Palestina y Al-Quds (Jerusalén).

Los participantes corearon consignas como “Del río al mar, Palestina libre” y “Viva la intifada global”, mientras barcos cercanos se unieron con antorchas y banderas. Un gran cartel central exigía “Justicia para Gaza” en turco e inglés, junto a la imagen de “Handala”, símbolo de la resistencia palestina.

El cantante libanés Maher Zain interpretó “Palestina libre” ante la multitud. Los manifestantes denunciaron las constantes violaciones israelíes al alto el fuego del 10 de octubre de 2025, que han causado cientos de víctimas adicionales y bloqueos de ayuda humanitaria a 2,4 millones de palestinos en Gaza.

Desde octubre de 2023, el régimen israelí ha matado al menos a 71.271 palestinos —mayoritariamente mujeres y niños— y herido a 171.233, lo que ha reducido en más del 10% la población de Gaza por este genocidio.

La movilización, respaldada por clubes de fútbol y amplias medidas de seguridad, se convirtió en una de las mayores expresiones de rechazo global al ataque israelí contra el pueblo palestino.