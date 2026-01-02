Gran Ayatolá Sobhani: Honrar a Eruditos y Científicos es un Deber Moral

En un mensaje dirigido a una ceremonia celebrada en honor al profesor Mohammad Ali Mahdavi Rad el jueves en el Salón de Cultura de las Facultades Farabi en Qom, el clérigo de alto rango elogió el papel fundamental de los eruditos en el fomento del progreso intelectual y la salvaguarda del patrimonio religioso y cultural.

"Los eruditos y científicos son antorchas del conocimiento y la cultura", declaró el Gran Ayatolá Sobhani. "Ellos portan lámparas que iluminan el camino para quienes se dedican a la investigación, y la sociedad se beneficia profundamente de su pensamiento y erudición". Enfatizó que reconocer sus contribuciones no es meramente una costumbre, sino una responsabilidad moral —similar al deber de honrar a los maestros por parte de todos aquellos que se han beneficiado de su instrucción.

Citando una narración del Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él), el Gran Ayatolá Sobhani recordó que cuando un erudito entraba a una asamblea, el Imam le daba precedencia sobre sus familiares y lo sentaba a la cabecera de la reunión. Al ser cuestionado sobre esta práctica, el Imam explicaba que el erudito defiende la verdad y confronta a los adversarios a través del conocimiento y el razonamiento sólido.

Refiriéndose al profesor Mahdavi Rad, el Gran Ayatolá Sobhani lo describió como una clara encarnación de esta tradición. Señaló que Mahdavi Rad ha llevado a cabo, desde su juventud, una investigación sostenida y valiosa en diversos campos de la cultura islámica, con distinción particular en estudios coránicos e históricos —obras que, dijo, son tanto instructivas como iluminadoras.

El mensaje también destacó las innovaciones metodológicas del profesor Mahdavi Rad en la investigación, señalando a la revista Ayin-e Pajouhesh como una de sus iniciativas notables, que ha continuado su publicación y ha contribuido al avance del discurso académico.

El Gran Ayatolá Sobhani concluyó extendiendo saludos a todos los participantes en la ceremonia en honor al erudito del seminario y la universidad, rogando por el continuado éxito del profesor Mahdavi Rad. Describió modestamente su propio mensaje como un pequeño gesto de aprecio, añadiendo que la talla científica del profesor Mahdavi Rad merece un reconocimiento aún mayor.