América Latina condena agresión de EE.UU. a Venezuela y captura de Maduro

A continuación, un repaso por las principales reacciones en la región ante la ofensiva militar estadounidense:

Bolivia: Presidente Luis Arce denuncia pretensión imperialista de destruir la Revolución Bolivariana El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su presidente Luis Arce Catacora, denunció las acciones injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo el asalto a una embarcación pesquera en la Zona Económica Exclusiva venezolana en septiembre de 2025 y el despliegue militar en el Caribe en octubre del mismo año. Arce calificó estos actos como violatorios del derecho internacional, con el objetivo de destruir la Revolución Bolivariana y desatar un conflicto bélico, destacando la vocación de paz de Venezuela y rechazando los argumentos de Washington sobre la lucha contra el narcotráfico como un pretexto para amedrentar la soberanía nacional.

Chile: Presidente Gabriel Boric condena ofensiva y llama a solución pacífica El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la ofensiva militar estadounidense en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro, reafirmando la adhesión de su país a los principios del derecho internacional como la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Boric enfatizó que la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el multilateralismo, rechazando cualquier injerencia extranjera o violencia, y llamó a priorizar mecanismos diplomáticos para evitar la escalada del conflicto.

Argentina: Peronismo y manifestaciones repudian avance imperialista por recursos En Argentina, miles de manifestantes kirchneristas y de izquierda marcharon hacia la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para denunciar la intervención militar de Donald Trump como un avance imperialista y una violación del derecho internacional, con consignas contra el saqueo de recursos como el petróleo. El peronismo, incluyendo el Partido Justicialista presidido por Cristina Kirchner, repudió los bombardeos comparándolos con el caso de Saddam Hussein, advirtiendo que constituyen una amenaza regional y reafirmando principios de no intervención y paz; dirigentes como Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Juan Grabois coincidieron en calificar la acción como antidemocrática, unilateral y motivada por intereses estratégicos, criticando el respaldo del presidente Javier Milei.

Colombia: Presidente Gustavo Petro alerta sobre escalada y activa medidas fronterizas El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció los bombardeos estadounidenses contra Caracas, incluyendo explosiones en Fuerte Tiuna y La Carlota, como una grave escalada que viola la Carta de las Naciones Unidas y pone en riesgo la vida civil. Petro llamó a la ONU y la OEA a convocar reuniones extraordinarias, reafirmó el compromiso con la soberanía y la solución pacífica, y dispuso medidas para proteger la frontera colombo-venezolana, atendiendo necesidades humanitarias y migratorias, mientras alertó al mundo sobre la agresión con misiles.

Ecuador: Alcalde Pabel Muñoz rechaza agresión y exige acción de la ONU En Ecuador, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela como inconcebible y llamó a toda Latinoamérica a repudiar ataques contra naciones soberanas, advirtiendo sobre consecuencias letales políticas, económicas y sociales. Muñoz insistió en una acción inmediata de la ONU para frenar el conflicto y evitar un deterioro regional, mientras el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, expresó respaldo al pueblo venezolano y enfatizó el respeto al derecho internacional.

Cuba: Autoridades, canciller y movilizaciones denuncian criminal ataque imperialista El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció el criminal ataque de Estados Unidos contra Venezuela, exigiendo una reacción urgente de la comunidad internacional al considerar que asalta brutalmente la Zona de Paz regional y constituye terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano y Nuestra América. Autoridades, organizaciones políticas y ciudadanos se concentraron en la Tribuna Antiimperialista de La Habana para repudiar la agresión militar, incluyendo bombardeos y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, como un acto de guerra que vulnera la soberanía y la autodeterminación. Periodistas e intelectuales de Santiago de Cuba también condenaron la agresión armada, oponiéndose a la violación del derecho internacional y apostando por la paz y las causas justas.

Paraguay: Frente Guasu advierte reinstalación de Doctrina Monroe La concertación política Frente Guasu de Paraguay expresó un enérgico rechazo a la operación estadounidense en Caracas que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, calificándola como una agresión militar intolerable contra Venezuela y toda América Latina, violatoria del derecho internacional y una amenaza a la paz regional. El comunicado advirtió sobre el intento de reinstalar la Doctrina Monroe, apeló a la memoria histórica paraguaya para no permanecer en silencio, y convocó a la unidad latinoamericana y movilizaciones pacíficas para defender la soberanía y promover soluciones diplomáticas.

Guatemala: Partido Winaq condena agresión ilegal motivada por recursos El partido movimiento político Winaq de Guatemala condenó de manera categórica y enérgica la agresión perpetrada por Estados Unidos contra Venezuela, calificándola de ilegal e ilegítima, una violación abierta del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Fundado por la líder indígena y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, Winaq remarcó que las justificaciones estadounidenses carecen de sustento y responden a intereses imperialistas por apropiarse del petróleo y otros minerales, advirtiendo que esta provocación puede escalar a un conflicto global con consecuencias fatales, y expresó firme solidaridad con el pueblo venezolano y Nuestra América.

Honduras: Presidenta Xiomara Castro rechaza intervencionismo y defiende soberanía La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha mantenido una posición firme contra el intervencionismo estadounidense, calificando como intolerable la injerencia de Washington en asuntos internos y rompiendo tratados de extradición en respuesta a presiones. En contexto de creciente resistencia regional al declive de la influencia estadounidense, Honduras avanza en la defensa de su soberanía, reconociendo que gobiernos subordinados priorizan intereses extranjeros sobre el desarrollo nacional, y respalda la autodeterminación de pueblos como el venezolano frente a agresiones imperialistas.

México: Presidenta Claudia Sheinbaum condena intervención y viola Carta de ONU La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la Secretaría de Relaciones Exteriores condenaron enérgicamente la intervención militar unilateral de Estados Unidos en Venezuela, incluyendo bombardeos y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, como una clara violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza y la injerencia. México llamó urgentemente a respetar el derecho internacional, cesar actos de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos, privilegiar el diálogo y la solución pacífica, reiterando que América Latina y el Caribe es una zona de paz; la Cancillería habilitó asistencia consular para mexicanos en Venezuela y ofreció mediación, mientras Sheinbaum reafirmó la vocación pacifista pese a mantener buena relación en seguridad con Washington.

Perú: Gobierno oficial critica régimen ilegítimo de Maduro, mientras Perú Libre y Cerrón condenan agresión por petróleo La Cancillería peruana calificó al gobierno de Nicolás Maduro como ilegítimo, responsable de violaciones a derechos humanos, torturas y detenciones arbitrarias, y llamó a una transición democrática con respeto al derecho internacional y apoyo regional para que el pueblo venezolano viva en democracia. En contraste, el partido Perú Libre y su líder Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, condenaron la ofensiva como un acto grave orientado al saqueo de recursos petroleros, gasíferos y minerales, una amenaza para toda América Latina que trata la región como patio trasero imperialista, y exhortaron a organismos internacionales y al gobierno peruano a protestar formalmente.

Uruguay: Gobierno y movimientos sociales rechazan intervención y queman banderas estadounidenses El Gobierno de Uruguay expresó rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, siguiendo con seria preocupación los ataques aéreos contra objetivos militares y civiles, reafirmando el respeto al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, especialmente la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial. Multitudes organizadas por la Intersocial se manifestaron en Montevideo y el interior, condenando la agresión como violación a la soberanía y reactivación de la Doctrina Monroe motivada por el control del petróleo, con quema de banderas estadounidenses y llamados a la unidad latinoamericana por la paz y autodeterminación.

Costa Rica: Dirigente sindical Albino Vargas denuncia ataque desesperado de imperio decadente El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) de Costa Rica, Albino Vargas Barrantes, denunció enérgicamente el bombardeo ordenado por Donald Trump como un miserable acto motivado por la apropiación del petróleo y riquezas minerales venezolanas, atentando contra la soberanía y profundizando la inestabilidad regional. Vargas llamó a todas las conciencias democráticas latinoamericanas a condenar contundentemente esta acción de un imperio estadounidense decadente, sumándose al movimiento global de rechazo.

República Dominicana: Movimiento Rebelde condena violación flagrante y amenaza a la paz regional El presidente del Movimiento Rebelde de República Dominicana, Juan Hubieres, condenó la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela como una violación flagrante del Derecho Internacional y una amenaza a la paz y estabilidad en América Latina y el Caribe. Hubieres expresó apoyo a la soberanía y autodeterminación venezolana, criticó la injerencia en el Gobierno constitucional de Nicolás Maduro, rechazó medidas coercitivas unilaterales y manifestó solidaridad con el pueblo venezolano; se sumaron organizaciones como el Partido Comunista del Trabajo, Frente Amplio y Movimiento de Izquierda Unida, convocando movilizaciones para exigir cese de acciones intervencionistas y reafirmar la unidad latinoamericana.