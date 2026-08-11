Relato de una figura libanesa sobre los entretelones de la reunión de Roma; del estancamiento de las negociaciones a la presión sobre la Resistencia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La séptima ronda de negociaciones entre el gobierno libanés y el régimen sionista, con la denominada mediación de Estados Unidos, concluyó recientemente sin resultados concluyentes en Roma, y su continuación ha quedado postergada hasta el 1 de septiembre de 2025. El proceso de negociación entre ambas partes parece haber quedado atrapado en un ciclo interminable e infructuoso, mientras el régimen sionista continúa bombardeando y ocupando zonas del sur del Líbano sin ningún obstáculo serio.

Las propuestas presentadas en las negociaciones de Roma indican que el objetivo principal de las partes que se oponen al gobierno libanés es imponer las exigencias del enemigo israelí, en particular en lo relativo a limitar las funciones políticas y de seguridad del gobierno, establecer una supervisión extranjera sobre los ciudadanos del país y verificar su identidad por medio de un organismo externo.

Negociaciones atrapadas en un círculo vicioso

En este sentido, al explicar las propuestas y lo ocurrido en las negociaciones de Roma entre ambas partes, Salem Zahran, director del centro libanés "Media Focus", declaró a ABNA: "La séptima ronda concluyó sin un resultado definitivo debido a los desacuerdos persistentes sobre los mecanismos de aplicación y la secuencia de los compromisos, especialmente en lo referente a la retirada israelí y las garantías de seguridad."

Añadió: "Israel parece decidido a convertir el desmantelamiento de la infraestructura militar de Hezbolá en una condición previa para cualquier retirada tangible."

Zahran subrayó: "En cambio, el Líbano intenta establecer un enfoque gradual, vinculando los compromisos libaneses a medidas recíprocas por parte de Israel."

Afirmó: "Además, los cálculos políticos internos de Israel, especialmente la proximidad de las elecciones, reducen el margen para otorgar concesiones significativas. Por lo tanto, las negociaciones actuales se asemejan más a un proceso de gestión de diferencias y de establecimiento de líneas de negociación que a la búsqueda de un acuerdo definitivo, como si se movieran en un círculo vicioso."

Presión sobre el Líbano centrada en limitar a Hezbolá

En respuesta a la pregunta sobre cómo el gobierno libanés, al aceptar los borradores de propuestas de Estados Unidos e Israel, se ha alineado con las exigencias de la otra parte para reducir la influencia de Hezbolá, el director del centro "Media Focus" señaló:

"La aceptación por parte del Líbano de discutir los borradores estadounidenses e israelíes no significa necesariamente aceptar todo su contenido, pero ha situado al país en un proceso de negociación en el que la cuestión de las armas y la influencia de Hezbolá se presenta como una parte esencial de la solución. Así, el eje de la discusión se ha desplazado del principio de la soberanía general del Líbano hacia la cuestión de cómo reorganizar el poder militar y político en el país."

Añadió: "El problema radica en que cualquier compromiso libanés que no vaya acompañado de un compromiso israelí claro y específico podría convertir las negociaciones en un proceso unilateral. Aquí, el margen de maniobra del gobierno depende de su capacidad para distinguir entre lo que acepta como marco de negociación y lo que efectivamente se compromete a cumplir."

Zahran manifestó: "Dados los cálculos políticos y de seguridad actuales, confiar únicamente en las negociaciones para que Israel se retracte de sus exigencias parece poco realista. Por supuesto, cabe subrayar que el foco actual está puesto en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, ya que cualquier avance en ese ámbito tendrá repercusiones para el Líbano, y viceversa."

Implicaciones de las condiciones previas de Israel para la soberanía del Líbano

Respecto a las consecuencias de aceptar las condiciones previas de Israel de "desmantelar la infraestructura militar de Hezbolá" como preludio a la retirada, sobre la independencia de la toma de decisiones del Líbano, este analista libanés afirmó: "Aceptar esta condición como requisito previo para la retirada podría someter la toma de decisiones del Líbano a la presión de una ecuación que da prioridad al cumplimiento de los compromisos internos antes de recibir una concesión clara por parte de Israel."

Añadió: "Esto también podría, en la práctica, otorgar a Israel una mayor influencia sobre las prioridades de seguridad y militares establecidas por el gobierno libanés. Esto genera un dilema en cuanto a los límites de la soberanía nacional, especialmente si las acciones del Líbano quedan sujetas a evaluación o rechazo por parte de una potencia extranjera."

Zahran subrayó: "Sin embargo, desde una perspectiva de negociación, mientras no se acuerde un mecanismo equilibrado y recíproco, el Líbano puede considerar esta condición simplemente como una petición sobre la mesa, no como un compromiso definitivo."

Más importante aún, cualquier acuerdo sostenible requiere compromisos claros y recíprocos, no condiciones previas que impongan costos políticos y de seguridad a una sola parte. Un punto importante es que el ejército libanés ha decidido no participar en ningún enfrentamiento interno con el frente de la Resistencia, y este es un punto muy importante y fundamental.

El desafío de la soberanía nacional y la supervisión externa de los ciudadanos

En cuanto al impacto de aceptar la cláusula relativa a la "verificación de la identidad de los ciudadanos libaneses por parte de un tercero" sobre la soberanía nacional y los derechos de ciudadanía de los residentes en las zonas fronterizas, el director del centro libanés "Media Focus" subrayó: "Si el objetivo es otorgar a un tercero la autoridad para verificar la identidad de los ciudadanos, esto genera un problema de soberanía y de índole jurídica en cuanto al papel del Estado en la determinación de la identidad de sus ciudadanos y la gestión de su territorio."

Añadió: "Esto también podría crear una situación excepcional para los residentes de las zonas fronterizas, cuyos derechos o movimientos quedarían sujetos a un mecanismo de vigilancia ajeno a las instituciones estatales libanesas. No obstante, la evaluación de esta cláusula depende de elementos como la naturaleza del tercero, su autoridad, el carácter vinculante de sus decisiones, y si su función es técnica y temporal o de mayor alcance. Por lo tanto, esta cláusula no debe juzgarse de manera aislada de su mecanismo de aplicación y de las garantías legales que protegen a los ciudadanos."

Zahran concluyó subrayando: "En cualquier caso, preservar la soberanía del Líbano exige que el Estado, incluso dentro de cualquier marco de seguridad o de negociación, siga siendo la autoridad final y el tomador de decisiones respecto a los asuntos de sus ciudadanos."