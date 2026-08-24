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Teherán promete confiscar a embarcaciones que infrinjan las normas de tránsito en el estrecho de Ormuz

24 agosto 2026 - 14:09
Código de noticia: 1856444
fuente: irna
Teherán promete confiscar a embarcaciones que infrinjan las normas de tránsito en el estrecho de Ormuz

La entidad encargada de la gestión de la vía marítima del Golfo Pérsico advirtió este martes que los buques que infrinjan los arreglos establecidos por Irán para el tránsito por el estrecho de Ormuz serán sancionados con multas, retención o incautación, y que aquellas naves que cooperen con embarcaciones infractoras serán añadidas a una lista de incumplidores.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):  En una serie de mensajes difundidos a través de sus canales oficiales, esta entidad que gestiona el Golfo Pérsico, y que opera bajo la supervisión de las autoridades iraníes, informó que los buques que colaboren con embarcaciones consideradas “infractoras” serán incluidos en el registro de incumplidores y enfrentarán restricciones en futuros tránsitos por el estrecho de Ormuz.

Las medidas contemplan desde sanciones económicas hasta la inmovilización o decomiso de las naves, en un intento por garantizar el cumplimiento de las regulaciones establecidas por Teherán en esta ruta estratégica.

Asimismo, la entidad instó a los propietarios de cargas con origen o destino en el Golfo Pérsico a consultar el listado actualizado de buques infractores en el sitio web oficial antes de contratar el fletamento de embarcaciones, a fin de evitar posibles contratiempos. También advirtió que cualquier operación de trasbordo o transferencia entre buques que involucre a naves incluidas en esa lista agregará automáticamente a la embarcación cooperante al registro de infractores.

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