Teherán promete confiscar a embarcaciones que infrinjan las normas de tránsito en el estrecho de Ormuz

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En una serie de mensajes difundidos a través de sus canales oficiales, esta entidad que gestiona el Golfo Pérsico, y que opera bajo la supervisión de las autoridades iraníes, informó que los buques que colaboren con embarcaciones consideradas “infractoras” serán incluidos en el registro de incumplidores y enfrentarán restricciones en futuros tránsitos por el estrecho de Ormuz.

Las medidas contemplan desde sanciones económicas hasta la inmovilización o decomiso de las naves, en un intento por garantizar el cumplimiento de las regulaciones establecidas por Teherán en esta ruta estratégica.

Asimismo, la entidad instó a los propietarios de cargas con origen o destino en el Golfo Pérsico a consultar el listado actualizado de buques infractores en el sitio web oficial antes de contratar el fletamento de embarcaciones, a fin de evitar posibles contratiempos. También advirtió que cualquier operación de trasbordo o transferencia entre buques que involucre a naves incluidas en esa lista agregará automáticamente a la embarcación cooperante al registro de infractores.