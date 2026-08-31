La ética integral en la conducta de los Imames Infalibles (P)

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La conducta del Profeta (PB) y de la Familia del Profeta (PB) define la ética islámica en un ámbito que trasciende la adoración, y abarca incluso la interacción con los seres vivos hasta en los detalles más pequeños, desde la consideración hacia el niño durante la oración hasta el énfasis en satisfacer las necesidades de los animales. Son enseñanzas que revelan el vínculo entre la adoración y la responsabilidad ética, así como el respeto de los derechos de los seres vivos.