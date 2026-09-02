Ataques de EEUU contra Irán dejan 16 muertos y decenas de heridos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en un comunicado ha informado el martirio de cuatro de sus fuerzas aeroespaciales en un ataque estadounidense contra la provincia de Kermanshah, sur de Irán.

Los mártires Reza Mohammadi, Shahram Jafari, Alireza Shakiba y Jafar Kahrizi sacrificaron sus vidas en nombre de la lealtad durante esta agresión estadounidense y alcanzaron el alto grado de martirio, reza la nota.

Previamente, el vicegobernador de la provincia sureña iraní de Juzestán, Valiola Hayati, ha anunciado que los ataques estadounidenses con misiles tuvieron como objetivo tres lugares cercanos a las ciudades de Ahvaz y Aqayari, causando la muerte a siete personas y heridas a otras ocho.

El director provincial de la Media Luna Roja de Irán, Mojtar Salahshur, ha dado a conocer que proyectiles estadounidenses alcanzaron una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak, en la sureña provincia de Hormozgán, dejando al menos cinco muertos, incluido un niño, y otros 68 heridos.

Estas muertes civiles confirman la falsedad del anuncio del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) que como de costumbre alegó que sus fuerzas habían lanzado ataques contra objetivos militares.

El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en referencia a la reciente agresión militar estadounidense contra Irán, ha señalado que esta crueldad no puede entenderse de forma aislada, sino en el contexto de la cadena de ataques perpetrados previamente en Minab, Lamerd, Qeshm y otros puntos, así como de las acciones dirigidas contra objetivos militares, que, según ha denunciado, fueron presentadas bajo etiquetas y justificaciones engañosas.

“Más peligroso que la propia bomba es la normalización de los bombardeos, y más peligroso que el silencio es que este sea interpretado como una forma de legitimidad”, ha advertido.

Las provincias de Juzestán y Hormozgán, de gran importancia estratégica y que albergan infraestructura industrial, económica y energética clave, han sido atacadas repetidamente durante la actual agresión estadounidense contra Irán.

Estados Unidos atacó el domingo por la noche la isla iraní de Larak, tras una pausa de un mes como parte de sus intentos fallidos por el control del estrecho de Ormuz, que se ha convertido para Teherán en su principal medida de presión en la guerra que comenzó el 28 de febrero, al lograr paralizar casi todas las exportaciones de petróleo y exigir que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso.

En todos los casos, Irán ha respondido con contundencia a los ataques estadounidenses. Anoche, las Fuerzas Armadas iraníes ha lanzado una serie de operaciones de represalia que han apuntado con drones y misiles a bases e instalaciones militares estadounidenses en Baréin, Jordania, Kuwait, Irak y Emiratos Árabes Unidos (EAU).