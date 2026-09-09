Irán subraya la responsabilidad del CSNU por ataques de EEUU

En un mensaje publicado este miércoles, la Cancillería de la República Islámica ha condenado “enérgicamente” los ataques estadounidenses de anoche a petroleros iraníes en el Golfo Pérsico y el mar de Omán.

“La agresión militar de Estados Unidos a los buques comerciales iraníes, como continuación de la agresión militar estadounidense, el bloqueo naval y la guerra económica contra Irán, constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”, ha recordado el Ministerio en su comunicado.

Estas acciones estadounidenses—añade la nota— “no solo suponen una peligrosa escalada de las tensiones en la región, sino que también constituyen una amenaza evidente para la paz y la seguridad regional e internacional”.

En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha puesto de relieve la responsabilidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, de “actuar de manera inmediata" ante las flagrantes violaciones de la paz y la seguridad internacional causadas por las acciones agresivas de Estados Unidos contra Irán.

El comunicado confirma que las Fuerzas Armadas de Irán, en ejercicio de su “derecho inherente a la legítima defensa”, respondieron a las acciones estadounidenses atacando “bases e instalaciones militares estadounidenses en Jordania, que continúan apoyando las agresiones militares de Estados Unidos contra Irán, así como varios buques estadounidenses agresores”.

“La República Islámica de Irán, al tiempo que subraya su firme determinación de defender su soberanía y sus intereses nacionales frente a las acciones agresivas de Estados Unidos, enfatiza que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no dudarán en ejercer su derecho inherente a la legítima defensa y responderán de manera contundente a cualquier agresión militar del enemigo”, concluye el Ministerio.

En el marco de la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos desde el inicio de la guerra de agresión iniciada por Washington, junto al régimen de Tel Aviv, en febrero, Teherán cerró el estrecho de Ormuz, una vía vital dentro de las aguas territoriales iraníes de la que dependen en gran medida la economía mundial, en particular la estadounidense.

Estados Unidos en su intento por controlar Ormuz ataca zonas sureñas iraníes, ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes y establecido una ruta paralela para el paso por esta vía marítima y, más recientemente, apunta contra petroleros iraníes.

Irán ha respondido efectivamente a las agresiones estadounidenses y ha advertido que intensificará sus ataques y dispondrá de otras medidas si continúa agresiones contra embarcaciones iraníes y el bloqueo naval. Las FF.AA. de Irán, que habían advertido previamente de su respuesta, ejecutaron la madrugrada de este miércoles operaciones de represalia dejando fuera de servicio una serie de armamento estadounidense emplazado en las bases estadounidenses en Jordania. Asimismo, lograron capturar un submarino no tripulado estadounidense en el estrecho de Ormuz, demostrando que ninguna tecnología avanzada puede escapar a la vigilancia iraní.